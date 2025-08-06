Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.00
CHF
0.68
CHF
20.47 %
13:05:59
BRXC
07.08.2025 13:08:12

International Consolidated Airlines Buy

International Consolidated Airlines
4.00 CHF 20.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.75 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3.69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:08 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
12:49 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
06.08.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
06.08.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
05.08.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
