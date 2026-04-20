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21.04.2026 13:02:40
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Die kurzfristigen Aussichten des Chipkonzerns erschienen in Ordnung, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Bewertung spiegele den Optimismus im Bereich Auftragsfertigung wider./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 48.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 65.70
|
Abst. Kursziel*:
-26.94%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 65.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.96%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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20.04.26
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