Inditex 49.40 CHF 2.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einmal mehr habe sich die Flexibilität des Unternehmens als Vorteil erwiesen. Und aktuell entwickelten sich die Geschäfte der Zara-Eigentümerin sehr gut./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.