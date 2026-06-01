Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Diese seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einmal mehr habe sich die Flexibilität des Unternehmens als Vorteil erwiesen. Und aktuell entwickelten sich die Geschäfte der Zara-Eigentümerin sehr gut./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.78 €
|
Abst. Kursziel*:
15.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.20%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-