Intel Aktie 941595 / US4581401001
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Intel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 60 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen übertroffen und auch einen überraschend guten Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) lasse andere Probleme des Unternehmens verblassen. Bei Servern sei die Aktie AMD allerdings weiterhin die bessere Wahl - der Konkurrent könnte seinen Vorsprung in diesem Bereich noch ausbauen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Hold
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 66.78
|
Abst. Kursziel*:
19.80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 66.83
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.71%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
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