Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Intel Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 45 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. "Die Fundamentallage wendet sich zum Besseren", schrieb Tom O'Malley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er zeigte sich überrascht vom deutlichen Umsatzanstieg und der Gewinnmarge, da er für das erste Quartal eigentlich mit einem knappen Angebot gerechnet habe. Die Produktion sei auf allen Ebenen verbessert worden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Equal Weight
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 65.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 81.81
|
Abst. Kursziel*:
-20.55%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 82.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.62%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:01
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
16:01
|Freitagshandel in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
15:41
|Intel-Aktie klettert nach Zahlen: Warum Anleger vorsichtig bleiben sollten (finanzen.ch)
|
12:33
|MARKT USA/Technologiewerte mit Rückenwind erwartet (Dow Jones)
|
07:25
|Intel-Aktie: Umsatz und ERgebnis über den Wall-Street-Erwartungen (AWP)
|
23.04.26
|Intel Aktie News: Intel zieht am Donnerstagabend an (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|15:21
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:17
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:33
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:17
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:33
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:21
|Intel Neutral
|UBS AG
|15:17
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|06:33
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|64.90
|22.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:21
|
UBS AG
Intel Neutral
|15:18
|
Barclays Capital
BP Overweight
|15:17
|
Barclays Capital
Intel Equal Weight
|15:10
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|14:55
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|14:51
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|13:43
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral