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24.04.2026 15:17:11

Intel Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 45 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. "Die Fundamentallage wendet sich zum Besseren", schrieb Tom O'Malley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er zeigte sich überrascht vom deutlichen Umsatzanstieg und der Gewinnmarge, da er für das erste Quartal eigentlich mit einem knappen Angebot gerechnet habe. Die Produktion sei auf allen Ebenen verbessert worden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Intel Corp. Equal Weight
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Intel Corp. 		Analyst:
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Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
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