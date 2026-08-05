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05.08.2026 10:05:54

EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Infineon
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.08.2026 / 10:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com
LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377870  05.08.2026 CET/CEST

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