Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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05.08.2026 10:05:54
EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/investor/reports-and-presentations/
05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377870 05.08.2026 CET/CEST
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