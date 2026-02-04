Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
37.51CHF
0.00CHF
0.00 %
10:05:17
SWX
04.02.2026 08:39:55
Infineon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles hebt am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026 vor allem das Ziel für das Geschäft mit KI-Chips im Jahr 2027 positiv hervor. Das avisierte Wachstum sei dynamischer als gedacht./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.94 €
|
Abst. Kursziel*:
7.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.40%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
10:24
|Infineon investiert mehr in KI-Boom (AWP)
|
10:11
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
10:11
|EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
09:54
|Infineon-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.ch)
|
09:39
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Infineon-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)