Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Gesprächen mit Aktionären und Investoren mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Es scheine ein Missverständnis zu geben hinsichtlich der in KI-Datenzentren verwendeten Halbleiter, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Montagabend. Viele Anleger fokussierten auf die Zahl der verbauten Chips je Rechnerregal (Rack). Diese steige zwar rasant, sie werde jedoch von einer zunehmenden Recheneffizienz und Energiedichte begleitet, welche im Laufe der Zeit die Anzahl der Racks je Gigawatt Energiebedarf sinken lassen dürfte./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39.38 €
|
Abst. Kursziel*:
14.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
39.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.37%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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