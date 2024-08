NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Umsatz sei schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Halbleiterkonzern den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 leicht reduziert./edh/bek;