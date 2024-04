NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Stimmung für die Infineon-Aktie scheine negativ zu sein, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders Sorgen rund um China drückten auf den Aktienkurs. Er halte die Befürchtungen jedoch für übertrieben./bek/mis;