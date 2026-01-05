Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Outperform

Infineon
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
38.34 € 		Abst. Kursziel*:
33.02%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.80%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

07:44 Infineon Outperform Bernstein Research
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
