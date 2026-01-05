Infineon 36.62 CHF 7.10% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.