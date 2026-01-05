Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
36.20CHF
1.40CHF
4.01 %
09:46:06
SWX
05.01.2026 07:44:41
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38.34 €
|
Abst. Kursziel*:
33.02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.80%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
