Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’424 0.5%  SPI 20’327 0.6%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’779 0.8%  Euro 0.9188 0.0%  EStoxx50 6’413 0.8%  Gold 4’175 1.2%  Bitcoin 50’374 1.8%  Dollar 0.8032 0.0%  Öl 72.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Nestlé3886335Novartis1200526Sunrise Communications138622040SpaceX156888148Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MANGOS-Aktien im Fokus: Diese sechs Werte könnten die Magnificent 7 ablösen
SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte
Nebius-Aktie vor dem Durchbruch? Warum sich das NVIDIA-Investment verdreifachen könnte
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Läutet die Mega-IPO-Welle den nächsten Bärenmarkt ein?
Boom bei Krypto-Fonds trotz fallender Kurse: Verstehen Investoren die Risiken?
Suche...
KI-Gewinner? 04.07.2026 02:17:00

Nebius-Aktie vor dem Durchbruch? Warum sich das NVIDIA-Investment verdreifachen könnte

Nebius-Aktie vor dem Durchbruch? Warum sich das NVIDIA-Investment verdreifachen könnte

NVIDIA setzt auf Nebius - und die KI-Aktie könnte laut Experten noch ganz am Anfang stehen. Warum dem Unternehmen langfristig sogar eine Verdreifachung des Börsenwerts zugetraut wird.

• NVIDIA investiert Milliarden in Nebius als KI-Infrastruktur-Player
• Umsatz wächst rasant durch KI-Rechenzentren und Cloud-Dienste
• Analysten sehen langfristig Potenzial für eine Verdreifachung der Aktie

Die KI-Revolution hat zahlreiche Börsengewinner hervorgebracht - allen voran NVIDIA. Doch eine weniger bekannte Beteiligung des Chip-Giganten könnte laut Analystenschätzungen noch deutlich mehr Potenzial besitzen: die Aktie von Nebius. Das Unternehmen profitiert vom Boom rund um Künstliche Intelligenz, expandiert rasant und setzt gleichzeitig auf Zukunftsmärkte wie Robotaxis und Lieferroboter.

KI-Boom treibt das Kerngeschäft von Nebius an

Der Cloud- und Rechenzentrumsanbieter Nebius gehört zu den Unternehmen, die direkt vom weltweiten KI-Boom profitieren. NVIDIA kündigte im März 2026 an, rund 2 Milliarden US-Dollar in Nebius zu investieren, um den Ausbau von KI-Rechenzentren und sogenannten AI Factories zu beschleunigen.

Diese Strategie zahlt sich bereits aus. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz von Nebius im Vergleich zum Vorjahr um fast das Achtfache auf 399 Millionen US-Dollar. Allein das KI-Cloud-Geschäft erwirtschaftete dabei 390 Millionen US-Dollar und legte um beeindruckende 841 Prozent zu.

Die Nachfrage nach der KI-Infrastruktur des Unternehmens ist enorm. Nebius erklärte im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Q1-Zahlen, dass das Unternehmen seine vertraglich gesicherte Rechenzentrumsleistung bis Ende 2026 auf mehr als vier Gigawatt ausbauen möchte. Damit positioniert es sich als wichtiger Infrastrukturpartner für die nächste Generation von KI-Anwendungen.

Versteckter Wachstumstreiber: Robotaxis und Lieferroboter

Während das Rechenzentrumsgeschäft derzeit den Grossteil der Umsätze liefert, sehen Beobachter laut The Motley Fool vor allem in der Tochtergesellschaft Avride zusätzliches Potenzial. Das Unternehmen entwickelt autonome Robotaxis und Lieferroboter und wird dabei unter anderem von Uber unterstützt. Laut Unternehmensangaben investierten Nebius und Uber bereits 375 Millionen US-Dollar in Avride. Goldman Sachs erwartet, dass dieser Sektor weltweit bis 2035 ein Volumen von rund 400 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Noch steht die Branche allerdings vor Herausforderungen. Avride wird derzeit aufgrund mehrerer Unfälle seiner selbstfahrenden Fahrzeuge untersucht. Allerdings betrifft dieses Problem nahezu alle Anbieter autonomer Mobilität. Selbst Waymo, die Robotaxi-Tochter von Alphabet, war zwischen Juli 2025 und März 2026 in zahlreiche Vorfälle verwickelt.

Deutlich weiter scheint Avride bereits bei Lieferrobotern zu sein. Laut Unternehmensangaben stieg die Zahl der Roboterauslieferungen im ersten Quartal 2026 um 178 Prozent auf 174'000 Lieferungen. Über Uber Eats werden die autonomen Roboter bereits kommerziell eingesetzt. Das Marktforschungsunternehmen Fortune Business Insights erwartet, dass der Markt für Lieferroboter von derzeit 686 Millionen US-Dollar auf 7,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen wird.

Warum Experten der Nebius-Aktie weiteres Kurspotenzial zutrauen

Die starke Expansion im KI-Geschäft und die langfristigen Chancen im Robotik-Segment sorgen für hohe Erwartungen. Laut The Motley Fool könnte der Umsatz von Nebius bis 2028 auf mehr als 21 Milliarden US-Dollar steigen.

Zwar wird die Aktie aktuell mit dem 79-fachen des Umsatzes bewertet und erscheint damit auf den ersten Blick teuer. Sollte Nebius jedoch die erwarteten Wachstumsziele erreichen und künftig ähnlich bewertet werden wie andere US-Technologieunternehmen, könnte die Marktkapitalisierung laut den Berechnungen des Finanzportals auf rund 202 Milliarden US-Dollar steigen. Das entspräche etwa dem Dreifachen der aktuellen Unternehmensbewertung. Für Anleger, die auf die langfristigen Gewinner des KI-Booms setzen möchten, könnte Nebius daher womöglich eine der spannendsten Wachstumsaktien der kommenden Jahre sein.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Aktien von Caterpillar und NVIDIA im Visier: Starinvestor Burry wettet gegen die KI-Infrastruktur
Palantir-Aktie dreht plötzlich auf: NVIDIA-Deal beendet bittere Verlustserie

Bildquelle: jackpress / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Inside Trading & Investment

03.07.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
03.07.26 SMI setzt Höhenflug fort
03.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Der nächste Erholungsversuch?
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
02.07.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Komax Holding AG
01.07.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.01 19.66 SGBJ3U
Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
Long 13’509.24 13.87 SABIUU
Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Aktien von Roche, Novartis, Nestlé & ABB im Fokus: Vier Schweizer Firmen unter den Top 100 Unternehmen
Apple-Aktie zieht an: Neue iPhone-Modelle und mehr faltbare Geräte geplant?
Roche-Aktie legt zu: Lungenkrebsmittel Divarasib schlägt Konkurrenzpräparate
RENK-Aktie tiefer: Unternehmen baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus
Starke Absatzzahlen, starker Kursrutsch: Was hinter dem grössten Tesla-Einbruch seit rund einem Jahr steckt
UBS: Immobilienfonds verschiebt Rückzahlung von Anteilen erneut - Aktie in Grün
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 27/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.