Nebius-Aktie vor dem Durchbruch? Warum sich das NVIDIA-Investment verdreifachen könnte

• NVIDIA investiert Milliarden in Nebius als KI-Infrastruktur-Player• Umsatz wächst rasant durch KI-Rechenzentren und Cloud-Dienste• Analysten sehen langfristig Potenzial für eine Verdreifachung der Aktie

Die KI-Revolution hat zahlreiche Börsengewinner hervorgebracht - allen voran NVIDIA. Doch eine weniger bekannte Beteiligung des Chip-Giganten könnte laut Analystenschätzungen noch deutlich mehr Potenzial besitzen: die Aktie von Nebius. Das Unternehmen profitiert vom Boom rund um Künstliche Intelligenz, expandiert rasant und setzt gleichzeitig auf Zukunftsmärkte wie Robotaxis und Lieferroboter.

KI-Boom treibt das Kerngeschäft von Nebius an

Der Cloud- und Rechenzentrumsanbieter Nebius gehört zu den Unternehmen, die direkt vom weltweiten KI-Boom profitieren. NVIDIA kündigte im März 2026 an, rund 2 Milliarden US-Dollar in Nebius zu investieren, um den Ausbau von KI-Rechenzentren und sogenannten AI Factories zu beschleunigen.

Diese Strategie zahlt sich bereits aus. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz von Nebius im Vergleich zum Vorjahr um fast das Achtfache auf 399 Millionen US-Dollar. Allein das KI-Cloud-Geschäft erwirtschaftete dabei 390 Millionen US-Dollar und legte um beeindruckende 841 Prozent zu.

Die Nachfrage nach der KI-Infrastruktur des Unternehmens ist enorm. Nebius erklärte im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Q1-Zahlen, dass das Unternehmen seine vertraglich gesicherte Rechenzentrumsleistung bis Ende 2026 auf mehr als vier Gigawatt ausbauen möchte. Damit positioniert es sich als wichtiger Infrastrukturpartner für die nächste Generation von KI-Anwendungen.

Versteckter Wachstumstreiber: Robotaxis und Lieferroboter

Während das Rechenzentrumsgeschäft derzeit den Grossteil der Umsätze liefert, sehen Beobachter laut The Motley Fool vor allem in der Tochtergesellschaft Avride zusätzliches Potenzial. Das Unternehmen entwickelt autonome Robotaxis und Lieferroboter und wird dabei unter anderem von Uber unterstützt. Laut Unternehmensangaben investierten Nebius und Uber bereits 375 Millionen US-Dollar in Avride. Goldman Sachs erwartet, dass dieser Sektor weltweit bis 2035 ein Volumen von rund 400 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Noch steht die Branche allerdings vor Herausforderungen. Avride wird derzeit aufgrund mehrerer Unfälle seiner selbstfahrenden Fahrzeuge untersucht. Allerdings betrifft dieses Problem nahezu alle Anbieter autonomer Mobilität. Selbst Waymo, die Robotaxi-Tochter von Alphabet, war zwischen Juli 2025 und März 2026 in zahlreiche Vorfälle verwickelt.

Deutlich weiter scheint Avride bereits bei Lieferrobotern zu sein. Laut Unternehmensangaben stieg die Zahl der Roboterauslieferungen im ersten Quartal 2026 um 178 Prozent auf 174'000 Lieferungen. Über Uber Eats werden die autonomen Roboter bereits kommerziell eingesetzt. Das Marktforschungsunternehmen Fortune Business Insights erwartet, dass der Markt für Lieferroboter von derzeit 686 Millionen US-Dollar auf 7,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen wird.

Warum Experten der Nebius-Aktie weiteres Kurspotenzial zutrauen

Die starke Expansion im KI-Geschäft und die langfristigen Chancen im Robotik-Segment sorgen für hohe Erwartungen. Laut The Motley Fool könnte der Umsatz von Nebius bis 2028 auf mehr als 21 Milliarden US-Dollar steigen.

Zwar wird die Aktie aktuell mit dem 79-fachen des Umsatzes bewertet und erscheint damit auf den ersten Blick teuer. Sollte Nebius jedoch die erwarteten Wachstumsziele erreichen und künftig ähnlich bewertet werden wie andere US-Technologieunternehmen, könnte die Marktkapitalisierung laut den Berechnungen des Finanzportals auf rund 202 Milliarden US-Dollar steigen. Das entspräche etwa dem Dreifachen der aktuellen Unternehmensbewertung. Für Anleger, die auf die langfristigen Gewinner des KI-Booms setzen möchten, könnte Nebius daher womöglich eine der spannendsten Wachstumsaktien der kommenden Jahre sein.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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