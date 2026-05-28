Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
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Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 67 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für den Modekonzern aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen und einer mauen Nachfrage in Europa. Der Experte geht allerdings davon aus, dass die Zara-Muttergesellschaft wie in der Vergangenheit schwierigere Zeiten zum Ausbau von Marktanteilen nutzen kann./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.72 €
|
Abst. Kursziel*:
15.41%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.24%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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