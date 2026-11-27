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27.11.2026 10:02:31
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Iberdrola SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Iberdrola SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 4.61 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 2’168.675 Iberdrola SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 23.03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49’944.59 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 399.45 Prozent vermehrt.
Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 147.46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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