Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.02CHF
0.02CHF
0.12 %
06.10.2025
BRXC
08.10.2025 08:55:58
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vergangene Quartal dürfte ein gutes für die spanischen Energieversorger gewesen sein, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies gelte vor allem für Unternehmen wie Iberdrola und EDP mit einem höheren Anteil am Wasserkraftgeschäft./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
16.39 €
|
Abst. Kursziel*:
3.72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
16.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.53%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
