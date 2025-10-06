Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 0.5%  SPI 17’333 0.4%  Dow 46’603 -0.2%  DAX 24’426 0.2%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’619 0.1%  Gold 4’032 1.2%  Bitcoin 97’375 0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 65.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Clara Technologies-Aktie gewinnt zweistellig: Die KI- und Amazon-Strategie zahlt sich aus
ABB-Aktie markiert neues Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochvormittag entwickeln
PayPal-Aktie zieht an: Neue Plattform "PayPal Ads Manager" geht an den Start
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Suche...

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.02
CHF
0.02
CHF
0.12 %
06.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2025 08:55:58

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
15.02 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vergangene Quartal dürfte ein gutes für die spanischen Energieversorger gewesen sein, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies gelte vor allem für Unternehmen wie Iberdrola und EDP mit einem höheren Anteil am Wasserkraftgeschäft./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
16.39 € 		Abst. Kursziel*:
3.72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
16.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.53%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:55 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
29.09.25 Iberdrola Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen