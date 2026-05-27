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Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

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27.05.2026 18:29:59

Wolters Kluwer Outperform

Wolters Kluwer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 100 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wolters Kluwer sieht er weiterhin im Mittelpunkt der Debatte, für die er einen Rahmen bis 2029 aufstellte. Der aktuelle Kurs gehe aber davon aus, dass 90 Prozent der Geschäfte bedroht seien. Den Chancen einer Integration von KI-Funktionalitäten werde dabei kaum Gewicht gegeben./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
102.00 €
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
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