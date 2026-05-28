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Finanzergebnisse 28.05.2026 10:06:00

Salesforce-Aktie fällt: Software-Riese verdient zwar mehr, bleibt aber hinter Erwartungen

Salesforce-Aktie fällt: Software-Riese verdient zwar mehr, bleibt aber hinter Erwartungen

Anleger blicken am Mittwoch gespannt auf die nachbörslich veröffentlichten Zahlen von Salesforce. So schnitt das Software-Unternehmen im ersten Quartal ab.

Salesforce
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Salesforce hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 mehr verdient. Während der Gewinn je Aktie im Vorjahreszeitraum bei 1,59 US-Dollar lag, wurde im jüngsten Berichtsquartal ein EPS von 2,42 US-Dollar verzeichnet. Analysten haben zuvor im Durchschnitt mit einem Gewinn von 3,13 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz übertraf der SAP-Rivale die Analystenschätzungen jedoch. Hier gingen die Experten von einer Steigerung auf 11,05 Millionen US-Dollar aus, nachdem im Vorjahresquartal 9,83 Millionen US-Dollar erwirtschaftet wurden. Tatsächlich lag der Erlös im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bei 11,133 Millionen US-Dollar.

Im vorbörslichen NYSE-Handel reagiert die Salesforce-Aktie zeitweise mit einem Minus von 2,21 Prozent auf 173,59 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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