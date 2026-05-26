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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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27.05.2026 18:56:13

Ferrari Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. James Grzinic bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die negativen Reaktionen der Anleger auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Eine informelle Umfrage des Analysehauses unter Ferrari-Fans habe darauf hingedeutet, dass die Kritik dieser Gruppe weniger heftig ausgefallen sei. Gleichwohl sei gerade diese Produktpräsentation eine nützliche Erinnerung daran, in welchem Ausmaß der Sportwagenbauer wie kein anderer auf die wachsende Nachfrage der Superreichen nach Erlebnissen ausgerichtet sei./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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