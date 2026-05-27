RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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27.05.2026 18:30:35
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Debatte darüber stellte er einen Rahmen bis 2029 auf. Bei Relx seien die Trends derzeit sehr ermutigend./tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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