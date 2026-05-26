Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Stephen Ju verfeinerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Methodik, um die Umsatzprognosen für die Cloud-Sparte AWS des Handelskonzerns zu beurteilen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung - unter anderem in der Annahme, dass sich das Wachstum in diesem Bereich im Jahr 2026 mit zusätzlichen Kapazitäten beschleunigt./rob/tih/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 333.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 269.44
|
Abst. Kursziel*:
23.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 270.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.33%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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