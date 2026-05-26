ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Stephen Ju verfeinerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Methodik, um die Umsatzprognosen für die Cloud-Sparte AWS des Handelskonzerns zu beurteilen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung - unter anderem in der Annahme, dass sich das Wachstum in diesem Bereich im Jahr 2026 mit zusätzlichen Kapazitäten beschleunigt./rob/tih/men;