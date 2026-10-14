Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr dürfte der spanische Versorger solide Kennziffern ausweisen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das von Investitionen angetriebene Wachstums im Netzbereich und robuste Absatzmengen im Bereich Erzeugung und Versorgung./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
21.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.47%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20.11
|-0.98%
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|09:43
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|09:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Iberdrola Neutral
|09:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Neutral