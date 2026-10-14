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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

20.14
CHF
-0.17
CHF
-0.81 %
11:12:06
BRXC
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14.10.2026 09:13:57

Iberdrola SA Neutral

Iberdrola
20.14 CHF -0.81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr dürfte der spanische Versorger solide Kennziffern ausweisen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das von Investitionen angetriebene Wachstums im Netzbereich und robuste Absatzmengen im Bereich Erzeugung und Versorgung./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21.53 € 		Abst. Kursziel*:
-16.40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.47%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12.10.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
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