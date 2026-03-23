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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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24.03.2026 10:31:28

Iberdrola SA Neutral

Iberdrola
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:27 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19.11 € 		Abst. Kursziel*:
9.89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.69%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
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10:31 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Iberdrola Equal Weight Barclays Capital
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