Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.11 €
|
Abst. Kursziel*:
9.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.69%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|10:31
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|10:31
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|10:31
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Iberdrola Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|17.42
|0.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|
Barclays Capital
Evonik Overweight
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Buy
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|10:52
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|10:47
|
Jefferies & Company Inc.
Pfizer Buy
|10:35
|
DZ BANK
LANXESS Halten
|10:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
Iberdrola Neutral