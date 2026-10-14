Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,20 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2029 um durchschnittlich 3 Prozent nach oben./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.21%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
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