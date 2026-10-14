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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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14.10.2026 08:21:07

Iberdrola SA Hold

Iberdrola
20.11 CHF -0.95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,20 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2029 um durchschnittlich 3 Prozent nach oben./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21.60 € 		Abst. Kursziel*:
-4.17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.21%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
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