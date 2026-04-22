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22.04.2026 11:55:51
Iberdrola SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das Nettogewinnwachstum im ersten Quartal dürfte den Zielen des spanischen Versorgers für das Gesamtgeschäftsjahr entsprechen, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ck/rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.68%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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