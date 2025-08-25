Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
BRXC
29.09.2025 06:48:01
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman bleibt nach dem Kapitalmarkttag optimistisch für den spanischen Versorger. Die Berechenbarkeit der mittelfristigen Entwicklung habe sich verbessert, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
17.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
16.04 €
Abst. Kursziel*:
9.73%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
16.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.64%
Analyst Name::
Ahmed Farman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
26.09.25