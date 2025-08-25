Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
11.09.2025 10:15:18
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola anlässlich der von 54 auf 84 Prozent aufgestockten Beteiligung am brasilianischen Stromversorger Neoenergia auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er betrachte den Deal als gewinnsteigernd und strategisch sinnvoll für den spanischen Versorgerkonzern, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
15.65 €
Abst. Kursziel*:
8.63%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
15.67 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.49%
Analyst Name::
Ahmed Farman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|10:16
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|Iberdrola SA
|15.50
|-0.80%
