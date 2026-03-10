HUGO BOSS 33.12 CHF 6.43% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Quartal lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Ziele für 2026 habe der Modekonzern bestätigt./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:30 / GMT





