HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
33.07CHF
1.92CHF
6.16 %
10:50:02
SWX
10.03.2026 09:10:41
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vergangenen Quartal lägen deutlich über den Erwartungen, schrieb Chiara Battistini am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Ziele für 2026 habe der Modekonzern bestätigt./rob/gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.43 €
|
Abst. Kursziel*:
9.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.67%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:11
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:10
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
