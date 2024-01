NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Frederick Wild bezeichnete den Modehersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als sicheren Hafen inmitten eines Sturms. Die Zahlen für das vierte Quartal sollten die anhaltende Markenstärke unterstreichen in einer Zeit allgemein verbreiteter Verbraucher-Unsicherheit./ajx/edh;