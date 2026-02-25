Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’011 0.1%  SPI 19’240 0.2%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’082 0.4%  Euro 0.9132 0.2%  EStoxx50 6’156 0.7%  Gold 5’174 0.6%  Bitcoin 50’750 2.4%  Dollar 0.7757 0.3%  Öl 71.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF-Strategien gegen Marktcrash: So können sich Anleger schützen
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Übernahme-Deal bei GSK: 35Pharma für Millionenbetrag gekauft - Aktie steigt
LVMH-Aktie gibt etwas nach: Familie Arnault Mehrheitseigentümer
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

14.10
CHF
0.84
CHF
6.37 %
09:51:18
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 10:26:13

HSBC Neutral

HSBC Holdings
14.10 CHF 6.37%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1309 Pence auf "Neutral" belassen. Die Gewinnkennziffern lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Mittwoch. Treiber seien die Nettozinserträge im Bankengeschäft gewesen. Auch die Kernkapitalquote (CET1) haben die Schätzungen übertroffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.09 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.54 £ 		Abst. Kursziel*:
-3.35%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.17%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse