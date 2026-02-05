HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
13.75CHF
-0.18CHF
-1.31 %
09:32:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 07:45:01
HSBC Neutral
HSBC Holdings
13.75 CHF -1.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1190 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob seine Schätzungen für HSBC und Standard Chartered am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Geschäftszahlen der Banken an. Er berücksichtigt dabei die Prognose des JPMorgan-Ökonomen, dass bis September 2027 keine weitere Zinssenkung in den USA folgen wird./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
11.90 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.08 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.27%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.02.26