HSBC Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um neun Prozent übertroffen, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Profitiert habe die Großbank von den Nettozinserträgen, die wiederum von gestiegenen Einlagen und einem höheren Referenzzinssatz in Hongkong (HIBOR) getragen worden seien./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.91 £
|
Abst. Kursziel*:
-13.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.27%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
06:21
|HSBC says capital ratios need to improve before it resumes buybacks (Financial Times)
|
24.02.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
23.02.26
|FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.02.26