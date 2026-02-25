Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’185 0.4%  Bitcoin 52’408 -0.1%  Dollar 0.7718 -0.1%  Öl 71.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro gestartet -- Rekordgewinn
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
Eni-Aktie: Gewinn sinkt 2025 leicht
AXA-Aktie: Gewinnsteigerung wie erwartet
Stellantis-Aktie: Riesiger Verlust in 2025
Suche...
eToro entdecken

Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

128.68
CHF
2.02
CHF
1.59 %
25.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 07:51:36

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
128.68 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum vierten Quartal von 117 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe in einem schwierigen Umfeld stark abgeschnitten, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei vielversprechend, nicht zuletzt die Aussagen zum Free Cashflow./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
162.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.80 € 		Abst. Kursziel*:
14.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.89%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse