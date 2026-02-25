Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erwartungen im Überblick 25.02.2026 13:11:00

Ausblick: Warner Bros Discovery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Warner Bros Discovery-Bilanz.

Warner Bros. Discovery
22.49 CHF -0.54%
Warner Bros Discovery lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Warner Bros Discovery die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,032 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Warner Bros Discovery nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 9,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,02 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,380 USD, gegenüber -4,620 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 37,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 39,30 Milliarden USD generiert wurden.

Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen um Warner Bros.
Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Kampf um Übernahme geht weiter
Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal

