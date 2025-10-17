NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften beim Umsatzwachstum mit plus 13 Prozent der mittelfristigen Planung des Rüstungskonzerns hinterherhnken, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Dagegen dürfte sich die operative Ergebnismarge (Ebitda) mit einem Anstieg um 0,8 Prozentpunkte gut entwickelt haben. Lemarie sieht Hensoldt auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Unternehmen könnte allerdings die Umsatz-Zielspanne vor dem Kapitalmarkttag am 11. November nach unten hin eingrenzen./rob/gl/ag;