SMI 12'644 -0.5%  SPI 17'362 -0.5%  Dow 46'191 0.5%  DAX 23'831 -1.8%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 5'607 -0.8%  Gold 4'241 -0.2%  Bitcoin 88'186 2.3%  Dollar 0.7932 0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

85.46
CHF
-6.23
CHF
-6.79 %
17.10.2025
BRXC
20.10.2025 07:05:31

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die am 7. November anstehenden Quartalszahlen dürften beim Umsatzwachstum mit plus 13 Prozent der mittelfristigen Planung des Rüstungskonzerns hinterherhnken, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Dagegen dürfte sich die operative Ergebnismarge (Ebitda) mit einem Anstieg um 0,8 Prozentpunkte gut entwickelt haben. Lemarie sieht Hensoldt auf einem guten Weg zu den Jahreszielen. Das Unternehmen könnte allerdings die Umsatz-Zielspanne vor dem Kapitalmarkttag am 11. November nach unten hin eingrenzen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2025 / 20:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

