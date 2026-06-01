Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’355 0.4%  SPI 18’920 0.4%  Dow 51’079 0.1%  DAX 25’257 1.0%  Euro 0.9150 0.0%  EStoxx50 6’091 0.9%  Gold 4’535 1.5%  Bitcoin 54’636 -2.6%  Dollar 0.7858 -0.1%  Öl 93.0 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie dennoch im Minus: FDA nimmt Zulassungsantrag für Giredestrant zur Prüfung an
Aktien von Swatch und Richemont nach Exportdaten gesucht
Siemens Energy-Aktie leichter: Geschäftsbereiche durch Übernahme in Irland gestärkt
Nach Just-Eat-Deal: Prosus darf Delivery-Hero-Anteile später reduzieren - Aktien fester
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Suche...
eToro entdecken

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

74.86
CHF
-2.54
CHF
-3.28 %
11:08:02
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.06.2026 08:55:42

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
75.69 CHF -3.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern gehe dank höherer Kundenanzahlungen im laufenden Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel als bisher aus, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sowie der strategische Zukauf von Nedinsco zur Stärkung der industriellen Kapazitäten signalisiere eine starke operative Dynamik./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
101.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.94 € 		Abst. Kursziel*:
21.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.92%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten