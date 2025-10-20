HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
87.23CHF
1.77CHF
2.07 %
09:02:45
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.10.2025 11:31:36
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern dürfte am 7. November über ein ordentliches drittes Quartal berichten, schrieb Christophe Menard in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Umsatz, Auftragseingang und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) sollten um 8, 15 und 14 Prozent gestiegen sein./gl/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
112.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105.90 €
|
Abst. Kursziel*:
5.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.29%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteuert sich am Mittag kräftig (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
17.10.25
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)