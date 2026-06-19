Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel anlässlich der Anfang August anstehenden Veröffentlichung von Umsatzzahlen von 70 auf 74 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen für das zweite Quartal spiegelten weder die bereits in der Sparte Klebstoffe ergriffenen Preismaßnahmen noch die gegenüber dem Vorjahr höhere Anzahl der Handelstage wider, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Konsumgütergeschäft dürfte der Bereich Haarpflege das Wachstum bei Preisen und Absatzmengen stützen, wenngleich bei den Haushalts- und Reinigungsprodukten weiterhin mit einer schwierigeren Vergleichsbasis und einem verschärften Wettbewerbsdruck zu rechnen sei./rob/la/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70.26 €
|
Abst. Kursziel*:
5.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.47%
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Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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