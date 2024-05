ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 81 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Profitabilität seien stark, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Mittwochabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Der Wachstumspfad mit Blick auf das Plus aus eigener Kraft sei aber unklar./ag/ms;