NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel vor den am 8. Mai erwarteten Zahlen des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem Wachstum aus eigener Kraft um 3,1 Prozent im ersten Quartal. Der Fokus werde auf dem Absatz liegen, der allerdings weiterhin unter Druck gestanden haben dürften, schrieb sie./ck/mis;