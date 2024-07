HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach vorläufigen Zahlen von 88 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum ersten Halbjahr seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen erhöht. Ein verstärktes Ergebniswachstum in den kommenden Jahren sei unterdessen nicht zu erwarten./mf/ck;