Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67.14 €
|
Abst. Kursziel*:
14.69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.64%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07:43
|EQS-News: Henkel expects further profitable growth in fiscal 2025 (EQS Group)
|
07:43
|EQS-News: Henkel erwartet weiteres profitables Wachstum im Jahr 2025 (EQS Group)
|
04.08.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.08.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.08.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
