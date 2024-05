NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gehe die Strategie der Düsseldorfer auf, schrieb Analyst David Hayes in seiner am Montag vorliegenden Untersuchung aktueller Trends im Waschmittelbereich./ag/men;