Henkel vz. Aktie

96.88
CHF
-3.42
CHF
-3.41 %
13.06.2019
SWX
11.08.2025 10:24:41

Henkel vz Buy

Henkel vz.
79.04 CHF -0.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.86 € 		Abst. Kursziel*:
15.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.06%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse