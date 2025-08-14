|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 14:01:46
HelloFresh Neutral
HelloFresh
7.03 CHF -21.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Diese gehe zuvorderst auf das Konto von Wechselkurseffekten, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Aber auch der Handel im Geschäft mit Fertiggerichten ("Ready-to-Eat" - RTE) sei schwach verlaufen./rob/bek/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.45 €
|
Abst. Kursziel*:
20.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.06%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
08:49
|Hellofresh-Vorstand: G+V-Wirkung der Effizienzmassnahmen spät sichtbar (Dow Jones)
|
13.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.228 Pkt - Hellofresh schwach (Dow Jones)
|
13.08.25
|Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Hellofresh senkt Ergebnisprognose wegen Wechselkursentwicklungen (Dow Jones)
|
13.08.25
|EQS-News: HelloFresh SE's Efficiency Program Drives Strong Q2 2025 Results, Paving the Way for Renewed Customer Focus (EQS Group)
|
13.08.25