14.08.2025 08:42:50
HelloFresh Neutral
HelloFresh
8.93 CHF 3.82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.70 €
|
Abst. Kursziel*:
1.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.68%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
08:49
|Hellofresh-Vorstand: G+V-Wirkung der Effizienzmassnahmen spät sichtbar (Dow Jones)
|
13.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.228 Pkt - Hellofresh schwach (Dow Jones)
|
13.08.25
|Ausblick: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Hellofresh senkt Ergebnisprognose wegen Wechselkursentwicklungen (Dow Jones)
|
13.08.25
|EQS-News: Effizienzprogramm der HelloFresh SE sorgt für starke Ergebnisse in Q2 2025 und ebnet den Weg für eine erneute Kundenfokussierung (EQS Group)
|
13.08.25
|EQS-News: HelloFresh SE's Efficiency Program Drives Strong Q2 2025 Results, Paving the Way for Renewed Customer Focus (EQS Group)
|
13.08.25
|Hellofresh erhöht laufendes Aktienrückkaufprogramm um bis zu 100 Mio EUR (Dow Jones)