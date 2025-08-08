Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9431 0.1%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’359 0.1%  Bitcoin 98’226 -1.1%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 65.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Relief Therapeutics-Aktie: Weniger Verlust im ersten Halbjahr
Peach Property-Aktie: Bilanztransformation mit Neufinanzierung abgeschlossen
Swissquote-Aktie: Prognosen nach gutem ersten Halbjahr erhöht
Kuros-Aktie: Erstmals operativer Gewinn im ersten Semester
Goldpreis: Kommt der Ausbruch aus der Tradingrange?
Suche...
Plus500 Depot

HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

8.93
CHF
0.33
CHF
3.82 %
08.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2025 22:09:30

HelloFresh Neutral

HelloFresh
8.93 CHF 3.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Kochboxenkonzerns habe überwiegend währungsbedingte Gründe, aber auch das Ready-to-Eat-Geschäft laufe schwach, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion nach den vorab veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal. Die verfehlten Erwartungen an den Umsatz und letztlich kaum bedeutende Umsatzverbesserungen würfen weitere Fragen im Hinblick auf ein gesundes Geschäftsmodell auf. Diebel zufolge dürften die Marktschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) um 10 Prozent sinken./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.70 € 		Abst. Kursziel*:
3.40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.85%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten