DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Heidelberg Materials-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Heidelberg Materials-Aktie bei 208.00 EUR. Bei einem Heidelberg Materials-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.481 Heidelberg Materials-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 78.05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 162.35 EUR belief. Damit wäre die Investition 21.95 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 28.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch