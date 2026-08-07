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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Langfristige Investition 07.08.2026 10:02:29

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heidelberg Materials
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Heute vor 1 Jahr wurden Heidelberg Materials-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Heidelberg Materials-Aktie bei 208.00 EUR. Bei einem Heidelberg Materials-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.481 Heidelberg Materials-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 78.05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 162.35 EUR belief. Damit wäre die Investition 21.95 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Heidelberg Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 28.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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