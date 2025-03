NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 164 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der europäischen Baustoffkonzerne preisten inzwischen das Potenzial durch das geplante, 500 Milliarden Euro schwere deutsche Sondervermögen für die Infrastruktur weitgehend ein, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Teilweise seien die Kurse auch zu weit gelaufen und hätten wieder etwas korrigiert. Diese Pläne müssten zudem noch verabschiedet und umgesetzt werden. Rall hält Heidelberg Materials und Saint-Gobain weiterhin für im Branchenvergleich attraktive Unternehmen. Bei Konkurrenten wie etwa Sika und Geberit erschienen die Bewertungen anspruchsvoller./gl/ag;