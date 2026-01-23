NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Mit Blick auf Hersteller schwerer Baustoffe, wie Zement und Beton etwa, liege ihre Präferenz bei Unternehmen wie Heidelberg Materials, Holcim oder CRH, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baumaterialienbranche. Angesichts der üblichen konservativen Managementaussagen rechne sie aber nicht damit, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu einer Anhebung der aktuellen Markterwartungen führen werde./ck/gl;