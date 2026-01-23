Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’111 -0.3%  SPI 18’156 -0.4%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’879 -0.1%  Euro 0.9220 -0.1%  EStoxx50 5’940 -0.1%  Gold 5’070 1.8%  Bitcoin 68’287 1.4%  Dollar 0.7785 0.4%  Öl 65.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Heidelberg Materials-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Schaeffler-Aktie sinkt: Anleger machen Kasse
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Suche...

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

219.20
CHF
6.20
CHF
2.91 %
13:41:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 13:14:27

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
220.67 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Mit Blick auf Hersteller schwerer Baustoffe, wie Zement und Beton etwa, liege ihre Präferenz bei Unternehmen wie Heidelberg Materials, Holcim oder CRH, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baumaterialienbranche. Angesichts der üblichen konservativen Managementaussagen rechne sie aber nicht damit, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu einer Anhebung der aktuellen Markterwartungen führen werde./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
239.10 € 		Abst. Kursziel*:
8.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
239.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.56%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten