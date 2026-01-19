Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’144 -1.0%  SPI 18’161 -0.9%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’641 -1.3%  Euro 0.9266 -0.2%  EStoxx50 5’865 -1.0%  Gold 4’723 1.1%  Bitcoin 72’039 -2.4%  Dollar 0.7901 -0.9%  Öl 64.5 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850DocMorris4261528Swiss Re12688156Sika41879292Zurich Insurance1107539
Top News
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Swatch-Aktie: Jahresergebnis abhängig von China-Erholung
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren - Warner-Übernahme komplett in bar geplant
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
HOCHTIEF-Aktie: Baukonzern steigt bei britischem SMR-Programm ein
Suche...

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

210.80
CHF
0.50
CHF
0.24 %
13:50:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 13:20:17

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
212.24 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Baustoffkonzerne wie Heidelberg Materials und Holcim profitierten mit ihren aggressiven Dekarbonisierungsstrategien von Kostenvorteilen durch das Emissionshandelssystem der EU, schrieb Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bis 2030 dürften diese Kostenvorteile 15 bis 16 Prozent der für 2025 erwarteten operativen Unternehmensgewinne (Ebitda) beider Unternehmen ausmachen. Die Heidelberger seien hier führend und daher ihr bevorzugter Titel./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:58 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
228.30 € 		Abst. Kursziel*:
13.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
229.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.29%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten